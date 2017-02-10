«Реал» готов продлить контракт с Бензема до 2022 года

Руководство «Реала» готово предложить нападающему команды Кариму Бензема новый контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года. Сами переговоры должны пройти ближе к окончанию сезона.

Если переговоры пройдут удачно, то это будет уже его вторая пролонгация соглашения для француза в этом клубе. Ранее он продлил договор в 2014 году, получив существенную надбавку к зарплате (с 5 миллионов евро в год до 8).

Стоит отметить, что действующий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел в Примере 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.