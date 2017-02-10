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    «Реал» готов продлить контракт с Бензема до 2022 года

    Руководство «Реала» готово предложить нападающему команды Кариму Бензема новый контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года. Сами переговоры должны пройти ближе к окончанию сезона.

    Если переговоры пройдут удачно, то это будет уже его вторая пролонгация соглашения для француза в этом клубе. Ранее он продлил договор в 2014 году, получив существенную надбавку к зарплате (с 5 миллионов евро в год до 8).

    Стоит отметить, что действующий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел в Примере 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: AS

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    10.02.2017 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +124

      Elect 10 февраля 2017, 12:34

      да хороший нап

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 февраля 2017, 12:12

      Бензема так и не смог раскрыть весь свой потенциал из за партнёров. Очень классный нападающий!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 11:04

      До пенсии))

      3
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 февраля 2017, 10:08

      Отлично!

      1
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