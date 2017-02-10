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    Лопетеги не списывает со счетов Фабрегаса

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги может рассмотреть вариант приглашения полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса в текущем отборочном цикле к чемпионату мира-2018.

    «Фабрегас? Почему бы и нет? Я не могу ничего сказать ни о каком футболисте однозначно. Сейчас он находится в самом правильном для футболиста возрасте, является игроком очень высокого уровня. Сеск выступает в составе лидера чемпионата Англии.

    В последнее время у него есть много игровой практики, и он справляется со своими задачами на поле достойно», – сказал Лопетеги.

    В текущем сезоне Фабрегас провел в составе «Челси» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    10.02.2017 08:05
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