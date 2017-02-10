Барбоза: «Мое правило: не брать с футболиста деньги»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о причинах своего успеха в этом бизнесе. Он признался, что старается действовать на доверии, но в современном мире это может быть чревато. Напомним, Барбоза являлся агентом многих российских футболистов, в том числе Юрана, Кулькова, Мостового, Овчинникова, Смертина, Измайлова.

– Как сами объясняете – почему так взлетели в агентском бизнесе?

– У меня способность договариваться. Сохранять в течение многих лет отношения. Для меня они важнее, чем сделка. Я не преследую в работе чисто материальный аспект. Он есть – но никогда не был главным. Я не подписываю с игроками никаких бумаг. Достаточно рукопожатия. Пока мы счастливы работать вместе – будем сотрудничать. Если что-то исчерпалось – заканчиваем. Еще мое правило: не брать с футболиста деньги. Не закладывать свой процент в его зарплату.

– Гонорар получаете от клуба?

– Исключительно.

– Многие агенты работают, как вы – на доверии?

– Думаю, нет. В современном мире это чревато. Сейчас куча фондов, которые выкупают права на игроков… Но я и сам необычный человек, для меня деньги не самоцель. Можете спросить у Смертина – за столько лет сотрудничества между нами не было ни одной бумажки!