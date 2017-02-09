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    «Реал» летом готов заплатить «Торино» отступные в размере 100 миллионов за Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, сливочные намерены приобрести 23-летнего итальянца во время летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 100 миллионов евро, которые прописаны в новом контракте футболиста в качестве отступных.

    Также сообщается, что президент туринского клуба Урбано Каиро отправился в Мадрид, чтобы обсудить потенциальный трансфер. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

    Напомним, действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за «быков» в Серии А 20 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.02.2017 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 февраля 2017, 14:50

      Куда мир катится сотками разбрасываются в контрактах отступные по 70-90 мультиков при реальной цеге 15 -20 млн

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 февраля 2017, 13:37

      не верю,вряд ли Реал допустит такую же ошибку,как это было с Кассано

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 13:13

      Лучше в СериАле остаться. В Мадриде на лавку присядет.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 февраля 2017, 13:04

      Бред, Мората лучше него,

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Dgad 9 февраля 2017, 13:53

      тут же писали, что Реал еще Джеко хочет, ибо Мората и Бензема могут уйти.

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