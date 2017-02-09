«Реал» летом готов заплатить «Торино» отступные в размере 100 миллионов за Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, сливочные намерены приобрести 23-летнего итальянца во время летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 100 миллионов евро, которые прописаны в новом контракте футболиста в качестве отступных.

Также сообщается, что президент туринского клуба Урбано Каиро отправился в Мадрид, чтобы обсудить потенциальный трансфер. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за «быков» в Серии А 20 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.