Белотти подписал с «Торино» новый контракт, в котором прописана сумма отступных в 100 миллионов

Нападающий «Торино» Андреа Белотти продлил контракт с туринским клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года. Отметим, что сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 100 миллионов евро и действует только для заграничных клубов.

Напомним, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Челси» и «Эвертон». В нынешнем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.