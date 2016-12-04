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    Белотти подписал с «Торино» новый контракт, в котором прописана сумма отступных в 100 миллионов

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти продлил контракт с туринским клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года. Отметим, что сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 100 миллионов евро и действует только для заграничных клубов.

    Напомним, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Челси» и «Эвертон». В нынешнем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Торино»

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    04.12.2016 22:00
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