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    Семак допустил, что в «Уфу» могут прийти игроки «Зенита»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал понять, что его клуб не ведет переговоры с футболистами из «Зенита», но в будущем игроки сине-бело-голубых могут перейти в команду из Башкортостана.

    — Наверное, с вашим приходом болельщики «Уфы» вправе ждать прихода некоторых футболистов «Зенита», не всегда попадающих в состав у Луческу?

    — Конечно, когда «Зенит» играет свои контрольные матчи, и на замене сидит 16 человек — это впечатляет. Будь я сам футболистом и попади на лавку в топ-клубе — однозначно пошел бы куда-нибудь, лишь бы играть. И про других мне хочется думать также. Но жизнь показывает, что многие смиряются с такой своей ролью.

    — Стало быть, таких перспектив на сегодня нет?

    — Вот именно сегодня — нет. Ни по одному зенитовскому игроку переговоры не ведутся. Но это не значит, что такая тема не может возникнуть завтра. Во всяком случае, договоренностей не уводить ребят из «Зенита» у меня при уходе оттуда не было.

    Напомним, что Семак возглавил «Уфу» этой зимой вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко. После 17-ти туров клуб имеет на своем счету 25 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.02.2017 00:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 февраля 2017, 08:50

      Зенит им игроков,а они им очки -бартер куле !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 9 февраля 2017, 00:43

      Ломбертс скучает.

      1
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