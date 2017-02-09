Семак допустил, что в «Уфу» могут прийти игроки «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал понять, что его клуб не ведет переговоры с футболистами из «Зенита», но в будущем игроки сине-бело-голубых могут перейти в команду из Башкортостана.

— Наверное, с вашим приходом болельщики «Уфы» вправе ждать прихода некоторых футболистов «Зенита», не всегда попадающих в состав у Луческу?

— Конечно, когда «Зенит» играет свои контрольные матчи, и на замене сидит 16 человек — это впечатляет. Будь я сам футболистом и попади на лавку в топ-клубе — однозначно пошел бы куда-нибудь, лишь бы играть. И про других мне хочется думать также. Но жизнь показывает, что многие смиряются с такой своей ролью.

— Стало быть, таких перспектив на сегодня нет?

— Вот именно сегодня — нет. Ни по одному зенитовскому игроку переговоры не ведутся. Но это не значит, что такая тема не может возникнуть завтра. Во всяком случае, договоренностей не уводить ребят из «Зенита» у меня при уходе оттуда не было.

Напомним, что Семак возглавил «Уфу» этой зимой вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко. После 17-ти туров клуб имеет на своем счету 25 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.