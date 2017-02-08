Джеко может перейти из «Ромы» в «Реал»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, 30-летний босниец рассматривается руководством сливочных в качестве замену Альваро Морате или Кариму Бензема, которые могут покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Джеко отклонил предложение от одного из клубов Китая, предлагавшего ему зарплату в 16 миллионов евро в год. Кроме того, в услугах футболиста заинтересован «Марсель».

Отметим, что вчера форвард повторил личное достижение сезона-2009/10, забив свой 17-й гол в рамках национального первенства топ-чемпионата. Напомним, Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2020 года.