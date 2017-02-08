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    Джеко может перейти из «Ромы» в «Реал»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, 30-летний босниец рассматривается руководством сливочных в качестве замену Альваро Морате или Кариму Бензема, которые могут покинуть команду.

    Ранее сообщалось, что Джеко отклонил предложение от одного из клубов Китая, предлагавшего ему зарплату в 16 миллионов евро в год. Кроме того, в услугах футболиста заинтересован «Марсель».

    Отметим, что вчера форвард повторил личное достижение сезона-2009/10, забив свой 17-й гол в рамках национального первенства топ-чемпионата. Напомним, Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Calciomercato

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    08.02.2017 19:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 февраля 2017, 08:20

      Кря кря,)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 февраля 2017, 02:38

      Вот уж рассмешили!!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 22:03

      У волков был супер игрок. Связка с Графите была нечто.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Kano 9 февраля 2017, 16:03

      Занятно, что Джеко как был волком (в Вольфсбурге), так им и остался в Роме. Прирожденный волчара!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 21:15

      Сам Джеко не будет против)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 8 февраля 2017, 21:11

      Хороший рост !

      -1
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 8 февраля 2017, 19:57

      трансфер не состоится!

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