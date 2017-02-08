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    Слуцкий: «Давно обещал «проставиться» в ЦСКА»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о цели своего визита на тренировочный сбор армейского клуба в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что специалист устроит прощальный ужин с игроками красно-синих.

    — Я давно обещал «проставиться», мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.

    — Мы видели, как тепло вас встречали. Можете ли сказать, что этот день в чем-то особенный для нас?

    — У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно.

    — Чем вы занимались все это время? Вы замечательно выглядите, сбросили килограмм десять!

    — Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеется). У меня есть определенные планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет. Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объемный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне — я имею ввиду не только ЦСКА, но и вообще российскую Премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года — накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжелыми вещами.

    — Планируете ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на арене ЦСКА?

    — У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы.

    Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда.

    Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА этой зимой. Вместо него армейцев возглавил Виктор Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.02.2017 15:32
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 февраля 2017, 20:43

      Молодец Леонид! Чувствуется,что он не раб обстоятельств!! Ему удачи во всех его начинаниях!!! А завистникам и злопыхателям скажу: Жуйте фаст фуд, экономте и худейте, Бегемоты..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 февраля 2017, 18:59

      во как, еще не проставился, не пацански ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 16:38

      И впрямь похудел Бегемот!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FK Vardar 8 февраля 2017, 16:46

      А главный боров поправляется?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar > vladimir-7 9 февраля 2017, 07:04

      Не знаю, давно не видел Гинера))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 16:30

      Думаю Л.Слуцкий пройдёт подготовку в английском клубе, а именно в Челси и
      вернётся в ПФК ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vladimir-7 8 февраля 2017, 16:40

      Думаю, что только как помощник Го(а)нчаренко

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 15:51

      На ужин будет fast food?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > sir_Alex 8 февраля 2017, 20:56

      ага свиной,шашлык- машлык ваще swine

      0
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