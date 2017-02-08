Слуцкий: «Давно обещал «проставиться» в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о цели своего визита на тренировочный сбор армейского клуба в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что специалист устроит прощальный ужин с игроками красно-синих.

— Я давно обещал «проставиться», мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.

— Мы видели, как тепло вас встречали. Можете ли сказать, что этот день в чем-то особенный для нас?

— У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно.

— Чем вы занимались все это время? Вы замечательно выглядите, сбросили килограмм десять!

— Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеется). У меня есть определенные планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет. Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объемный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне — я имею ввиду не только ЦСКА, но и вообще российскую Премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года — накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжелыми вещами.

— Планируете ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на арене ЦСКА?

— У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы.

Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА этой зимой. Вместо него армейцев возглавил Виктор Гончаренко.