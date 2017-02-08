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    Сборная России сыграет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре

    Сборная России 24 марта проведет товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара. Как сообщается на официальном сайте РФС, встреча пройдет на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Время начала игры будет объявлено позднее.

    Стоит отметить, что россияне уже выступали на новой арене «быков» – 9 октября 2016 года команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 3:4 Коста-Рике.

    Напомним, что 28 марта сборная России проведет второй товарищеский матч. Игра пройдет в Сочи, а соперником национальной команды станет Бельгия.

    Источник: РФС

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    08.02.2017 15:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 февраля 2017, 19:09

      Все это хорошо, но лучше ЧМ-2018 в Краснодаре проведите

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 16:49

      И обе игры проиграет.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 февраля 2017, 16:11

      Удачи!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 15:20

      И всё благодаря Мудко!

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