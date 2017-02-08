Сборная России сыграет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре

Сборная России 24 марта проведет товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара. Как сообщается на официальном сайте РФС, встреча пройдет на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Время начала игры будет объявлено позднее.

Стоит отметить, что россияне уже выступали на новой арене «быков» – 9 октября 2016 года команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 3:4 Коста-Рике.

Напомним, что 28 марта сборная России проведет второй товарищеский матч. Игра пройдет в Сочи, а соперником национальной команды станет Бельгия.