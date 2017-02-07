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    Дмитрий Комбаров раскрыл главное сходстве Карреры и Капелло

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, в чем схожи бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера.

    «Каррера – очень требовательный. Делу время, потехе – час. Вне тренировочного процесса можем пошутить, посмеяться, а в работе – все серьезно. Это, пожалуй, главное, что роднит их с Капелло. Разный взгляд на футбол и тренировки, но держать команду в ежовых рукавицах – в этом два итальянских специалиста очень схожи», – цитирует Комбарова «РГ».

    Напомним, что Каррера по ходу первой части чемпионата сменил на посту главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 19:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 февраля 2017, 21:38

      Чем плохо ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 7 февраля 2017, 21:35

      Кнутом гонять на тренировке,а пряники давать после хорошо выполненой работу с отличным результатом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > pavelSKA85 7 февраля 2017, 23:24

      Эффективное использование кнута, экономит пряники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2017, 20:41

      Вот так и надо.

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