Дмитрий Комбаров раскрыл главное сходстве Карреры и Капелло

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, в чем схожи бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера.

«Каррера – очень требовательный. Делу время, потехе – час. Вне тренировочного процесса можем пошутить, посмеяться, а в работе – все серьезно. Это, пожалуй, главное, что роднит их с Капелло. Разный взгляд на футбол и тренировки, но держать команду в ежовых рукавицах – в этом два итальянских специалиста очень схожи», – цитирует Комбарова «РГ».

Напомним, что Каррера по ходу первой части чемпионата сменил на посту главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.