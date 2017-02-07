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  • Дмитрий Комбаров: «Как можно называть незаслуженным лидерство «Спартака» при отрыве в пять очков?»

Дмитрий Комбаров: «Как можно называть незаслуженным лидерство «Спартака» при отрыве в пять очков?»

7 февраля 2017, 16:14
20

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил несогласие с мнением хавбека ЦСКА Георгия Миланова, заявившего, что красно-белые незаслуженно побеждали во многих матчах первой части сезона и не по праву возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

«Слова Миланова о незаслуженном лидерстве «Спартака»? Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идем на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех», – приводит слова Комбарова «Российская газета».

После 17-ти туров «Спартак» лидирует, набрав 40 очков. Идущие следом «Зенит» и ЦСКА отстают на пять и восемь очков соответственно.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1486473386
Верим в вас.Спартак вперед.
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Garrincha58
1486473702
если Краснодар не прибавит то Спартак уверенно станет чемпионом так как других конкурентов просто сейчас нет
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лёха72
1486473904
зависники.а мы будем чемпионами
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mialkov
1486474874
Соглашаться или нет - болельщикам "по барабану". Мы ждем от вас жажды победы в каждом матче, борьбы на каждом участке поля. Вот тогда и будет заслуженным то, во что мы надеемся и верим! Вперед, Спартак!
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nik55
1486475596
Георгий Миланов он 0-----зачем вообще его обсуждать
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marslond
1486476443
В первой половине сезона лидируют заслуженно, а в конце сезона посмотрим
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EVGEN13RUS
1486478591
Заслуженно, не заслуженно, очки есть очки, догоняйте если незаслуженно
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VVM1964
1486479791
ИГРОКАМ ЦСКА ЛУЧШЕ ВООБЩЕ ПОМАЛКИВАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ .
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swot1205
1486481695
Дима, это зависть коней и трубы
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subbotaspartak
1486482884
Я б вообще забыл про эти 5 очков, Не надо базара, не надо слов, А надо выходить как с нуля И биться до конца, бля...
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