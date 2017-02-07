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    Дмитрий Комбаров: «Как можно называть незаслуженным лидерство «Спартака» при отрыве в пять очков?»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил несогласие с мнением хавбека ЦСКА Георгия Миланова, заявившего, что красно-белые незаслуженно побеждали во многих матчах первой части сезона и не по праву возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    «Слова Миланова о незаслуженном лидерстве «Спартака»? Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идем на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех», – приводит слова Комбарова «Российская газета».

    После 17-ти туров «Спартак» лидирует, набрав 40 очков. Идущие следом «Зенит» и ЦСКА отстают на пять и восемь очков соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 16:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +130

      Бульба 7 февраля 2017, 19:47

      Пускай идёт воровать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 7 февраля 2017, 19:43

      Миланов осел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 февраля 2017, 18:54

      Я б вообще забыл про эти 5 очков,
      Не надо базара, не надо слов,
      А надо выходить как с нуля
      И биться до конца, бля...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2017, 18:34

      Дима, это зависть коней и трубы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 7 февраля 2017, 17:43

      Заслуженно, не заслуженно, очки есть очки, догоняйте если незаслуженно

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 февраля 2017, 17:07

      В первой половине сезона лидируют заслуженно, а в конце сезона посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Maйкl 7 февраля 2017, 17:03

      Игра с Краснодаром покажет заслуженно или нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 7 февраля 2017, 16:53

      Георгий Миланов он 0-----зачем вообще его обсуждать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      werty 7 февраля 2017, 16:47

      Просто Миланов хочет зарядить своих одноклубников так же, как заряжены сейчас игроки Спартака на чемпионство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 февраля 2017, 16:41

      Соглашаться или нет - болельщикам "по барабану". Мы ждем от вас жажды победы в каждом матче, борьбы на каждом участке поля. Вот тогда и будет заслуженным то, во что мы надеемся и верим! Вперед, Спартак!

      3
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