Дмитрий Комбаров: «Как можно называть незаслуженным лидерство «Спартака» при отрыве в пять очков?»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил несогласие с мнением хавбека ЦСКА Георгия Миланова, заявившего, что красно-белые незаслуженно побеждали во многих матчах первой части сезона и не по праву возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

«Слова Миланова о незаслуженном лидерстве «Спартака»? Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идем на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех», – приводит слова Комбарова «Российская газета».

После 17-ти туров «Спартак» лидирует, набрав 40 очков. Идущие следом «Зенит» и ЦСКА отстают на пять и восемь очков соответственно.