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    Канчельскис и Аршавин – в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии по версии FourFourTwo

    Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в список 100 лучших зарубежных игроков за всю историю чемпионата Англии, опубликованный британским изданием FourFourTwo.

    В данный момент известна первая 20-ка с конца. 48-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Саутгемптона» расположился на 98-й строчке. Бывший хавбек «Арсенала», защищающий ныне цвета «Кайрата», – на 91-й.

    Канчельскис по два раза становился чемпионом и обладателем Суперкубка Англии. Также в его активе национальный кубок и Кубок английской лиги. В апреле 1996 года удостоился звания лучшего игрока месяца.

    Аршавин становился лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го. Болельщикам «канониров» он больше всего запомнился четырьмя голами, забитыми в ворота «Ливерпуля» (4:4) в знаменитой встрече 21 апреля 2009 года. Ему удалось то, что не получалось у других футболистов на протяжении 63-х лет – оформить покер на стадионе красных «Энфилд Роуд».

    Источник: FourFourTwo

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    07.02.2017 15:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 февраля 2017, 08:32

      Анри, наверное, на 1-ом месте будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 февраля 2017, 19:46

      Аршавин и вовсе был обладателем золотого мяча 2009 года (по версии своей улицы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 февраля 2017, 19:41

      В АНГЛИИ Россияне ценятся ?!? Я просто поражён! !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 февраля 2017, 16:00

      Забыли добавить, что Шавка еще успел сняться в рекламе чипсов. То же достижение же )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 февраля 2017, 15:59

      аршавин ничего не выиграл и стоит в этом рейтинге выше канчельскиса

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -6

      LokoBars87 > Chesn0k 7 февраля 2017, 18:00

      Кончельскис играй во время что и Аршавин не попал бы даже в дубль Спартака.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 7 февраля 2017, 15:34

      версий тоже 100

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 15:27

      Канчельскис да,но Аршавин всего два года более менее отыграл.везунчик.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Gullit 76 7 февраля 2017, 15:40

      успел наколотить не так мало голов, с учетом доверенного ему времени

      0
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