Канчельскис и Аршавин – в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии по версии FourFourTwo

Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в список 100 лучших зарубежных игроков за всю историю чемпионата Англии, опубликованный британским изданием FourFourTwo.

В данный момент известна первая 20-ка с конца. 48-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Саутгемптона» расположился на 98-й строчке. Бывший хавбек «Арсенала», защищающий ныне цвета «Кайрата», – на 91-й.

Канчельскис по два раза становился чемпионом и обладателем Суперкубка Англии. Также в его активе национальный кубок и Кубок английской лиги. В апреле 1996 года удостоился звания лучшего игрока месяца.

Аршавин становился лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го. Болельщикам «канониров» он больше всего запомнился четырьмя голами, забитыми в ворота «Ливерпуля» (4:4) в знаменитой встрече 21 апреля 2009 года. Ему удалось то, что не получалось у других футболистов на протяжении 63-х лет – оформить покер на стадионе красных «Энфилд Роуд».