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  • Канчельскис и Аршавин – в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии по версии FourFourTwo

Канчельскис и Аршавин – в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии по версии FourFourTwo

7 февраля 2017, 15:21
9

Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в список 100 лучших зарубежных игроков за всю историю чемпионата Англии, опубликованный британским изданием FourFourTwo.

В данный момент известна первая 20-ка с конца. 48-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Саутгемптона» расположился на 98-й строчке. Бывший хавбек «Арсенала», защищающий ныне цвета «Кайрата», – на 91-й.

Канчельскис по два раза становился чемпионом и обладателем Суперкубка Англии. Также в его активе национальный кубок и Кубок английской лиги. В апреле 1996 года удостоился звания лучшего игрока месяца.

Аршавин становился лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го. Болельщикам «канониров» он больше всего запомнился четырьмя голами, забитыми в ворота «Ливерпуля» (4:4) в знаменитой встрече 21 апреля 2009 года. Ему удалось то, что не получалось у других футболистов на протяжении 63-х лет – оформить покер на стадионе красных «Энфилд Роуд».

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Эвертон Саутгемптон Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Gullit 76
1486470447
Канчельскис да,но Аршавин всего два года более менее отыграл.везунчик.
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nik55
1486470897
версий тоже 100
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Chesn0k
1486472363
аршавин ничего не выиграл и стоит в этом рейтинге выше канчельскиса
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ufos73
1486472411
Забыли добавить, что Шавка еще успел сняться в рекламе чипсов. То же достижение же )))
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Юрэс
1486485704
В АНГЛИИ Россияне ценятся ?!? Я просто поражён! !!
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diadushka
1486485967
Аршавин и вовсе был обладателем золотого мяча 2009 года (по версии своей улицы)
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Superviser77
1486531945
Анри, наверное, на 1-ом месте будет..
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