Агуэро с Санчесом входят в приоритетный трансферный список «ПСЖ»

В летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует усилиться форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом. Парижане ведут диалог с Агуэро с октября 2016 года. Сам футболист не скрывает, что может покинуть «Сити» по окончании текущего сезона из-за недовольства количеством игрового времени. Что касается Санчеса, то его контракт с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Агуэро сыграл в Премьер-лиге 18 матчей, в которых он забил 11 голов. Санчес провел 24 матча в Премьер-лиге, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач.