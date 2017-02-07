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    Агуэро с Санчесом входят в приоритетный трансферный список «ПСЖ»

    В летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует усилиться форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом. Парижане ведут диалог с Агуэро с октября 2016 года. Сам футболист не скрывает, что может покинуть «Сити» по окончании текущего сезона из-за недовольства количеством игрового времени. Что касается Санчеса, то его контракт с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

    В текущем сезоне Агуэро сыграл в Премьер-лиге 18 матчей, в которых он забил 11 голов. Санчес провел 24 матча в Премьер-лиге, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2017 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 13:12

      Предпенсионный вариант трудоустройства. Перед командировкой в Китай))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 7 февраля 2017, 11:09

      хотелось бы таких видеть в нашем чемпионате,но увы

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