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    Инсинье требует повышения зарплаты до 4,5 миллионов

    Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет продлить свой действующий контракт с клубом. Стороны уже вступили в переговорный процесс.

    Одно из важнейших условий со стороны 25-летнего футболиста – увеличение годовой зарплаты. Итальянец хочет получать 4,5 миллиона евро за сезон. Руководство считает эту сумму завышенной, однако ожидается, что стороны придут к соглашению.

    В текущем сезоне Инсинье сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    07.02.2017 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +798

      Соарес 12 июня 2020, 18:52

      Так и скажи ,что всю жизнь топишь за голубых .
      А РЖД - лохи ,даже не вкуривают кто у них на работе
      Кстати,в цветах локо тоже есть красный

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