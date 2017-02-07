Инсинье требует повышения зарплаты до 4,5 миллионов

Так и скажи ,что всю жизнь топишь за голубых .
А РЖД - лохи ,даже не вкуривают кто у них на работе
Кстати,в цветах локо тоже есть красный
Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет продлить свой действующий контракт с клубом. Стороны уже вступили в переговорный процесс.
Одно из важнейших условий со стороны 25-летнего футболиста – увеличение годовой зарплаты. Итальянец хочет получать 4,5 миллиона евро за сезон. Руководство считает эту сумму завышенной, однако ожидается, что стороны придут к соглашению.
В текущем сезоне Инсинье сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.