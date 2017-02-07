Инсинье требует повышения зарплаты до 4,5 миллионов

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет продлить свой действующий контракт с клубом. Стороны уже вступили в переговорный процесс.

Одно из важнейших условий со стороны 25-летнего футболиста – увеличение годовой зарплаты. Итальянец хочет получать 4,5 миллиона евро за сезон. Руководство считает эту сумму завышенной, однако ожидается, что стороны придут к соглашению.

В текущем сезоне Инсинье сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.