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    Шишкину понравилась атмосфера в «Краснодаре»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, выступающий в составе южан на правах аренды из «Локомотива», поделился эмоциями от нового клуба. По словам футболиста, ему пришлась по душе атмосфера в стане «быков».

    – С «Краснодаром» обсуждали только краткосрочную перспективу или говорили о возможности дальнейшего сотрудничества?

    – Были разные варианты. Остановились на полугодичной аренде. Дальше – посмотрим. Я очень хорошо отношусь к «Краснодару». Если получится сотрудничать в будущем – почему нет. Понравилась атмосфера в коллективе. Русских ребят и раньше почти всех знал. И легионеры адекватные. Общаемся тепло.

    – «Краснодар» играет в еврокубках и идет в первой пятерке. «Локомотив» второй сезон подряд, скорее всего, не попадет в Европу. Получается, вы пошли на повышение, изначально сами того не желая?

    – Честно, вообще не думал об этом. Причина была в необходимости ухода из «Локомотива», а не в том, кто на каком месте находится.

    Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?

    – На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.

    – Еще и в центре обороны?

    – Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле «Спартака» нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поле, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2017 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 февраля 2017, 12:32

      все хвалят атмосферу в Краснадаре

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    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 7 февраля 2017, 05:32

      каждый игрок так говорит о свой новой команде

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