Шишкину понравилась атмосфера в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, выступающий в составе южан на правах аренды из «Локомотива», поделился эмоциями от нового клуба. По словам футболиста, ему пришлась по душе атмосфера в стане «быков».

– С «Краснодаром» обсуждали только краткосрочную перспективу или говорили о возможности дальнейшего сотрудничества?

– Были разные варианты. Остановились на полугодичной аренде. Дальше – посмотрим. Я очень хорошо отношусь к «Краснодару». Если получится сотрудничать в будущем – почему нет. Понравилась атмосфера в коллективе. Русских ребят и раньше почти всех знал. И легионеры адекватные. Общаемся тепло.

– «Краснодар» играет в еврокубках и идет в первой пятерке. «Локомотив» второй сезон подряд, скорее всего, не попадет в Европу. Получается, вы пошли на повышение, изначально сами того не желая?

– Честно, вообще не думал об этом. Причина была в необходимости ухода из «Локомотива», а не в том, кто на каком месте находится.

– Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?

– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.

– Еще и в центре обороны?

– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле «Спартака» нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поле, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.