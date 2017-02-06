«Реал» переключил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Льориса

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис попал в сферу интересов «Реала». Испанцы намерены пригласить 30-летнего футболиста ближайшим летом. Согласно источнику, мадридский клуб считает, что заполучить француза будет значительно проще, чем стража ворот «Челси» Тибо Куртуа и голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Отметим, игрок сборной Франции совсем недавно продлил контракт с лондонским коллективом до 2022 года.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. На его счету 140 матчей.