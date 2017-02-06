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  • «Реал» переключил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Льориса

«Реал» переключил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Льориса

6 февраля 2017, 21:49
9

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис попал в сферу интересов «Реала». Испанцы намерены пригласить 30-летнего футболиста ближайшим летом. Согласно источнику, мадридский клуб считает, что заполучить француза будет значительно проще, чем стража ворот «Челси» Тибо Куртуа и голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Отметим, игрок сборной Франции совсем недавно продлил контракт с лондонским коллективом до 2022 года.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. На его счету 140 матчей.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Реал Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Льорис Уго Де Хеа Давид Куртуа Тибо
Комментарии (9)
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Masteralex
1486406994
Кейлор Навас лучший вратарь в мире, зачем им кто-то ещё на лавку?
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falanor
1486407161
30-летнего Кейлора Наваса хотят заменить 30-летним Уго Льорисом. оч смешно... утка толще не придумаешь. к тому же к Навасу вообще вопросов нет уже на протяжении пару сезонов. так что новость мягко говоря не соответствует действительности
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Lera_Sve
1486412493
Не думаю что он сменит место в основе топ клуба АПЛ на место на лавке в Реале
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REAL1902
1486413014
Купить основного игрока Тоттенхэма проще? Не смешите. Перес знает что такое покупать игроков у Тоттенхэма и без явной надобности связываться с их президентом не будет. Трансферы Модрича и Бэйла ему до сих пор наверное в страшных снах снятся.
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Аристократ Олжик
1486430354
Ну и пусть . . . Дани Леви их помучает от души . . .
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ЮЗИК
1486436499
Льорис сильный вратарь
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Docentusa
1486450012
Да и х.. с ним!!!
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