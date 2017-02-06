Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандиньо рад, что вернулся на поле

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отметил сильные стороны «Суонси Сити» после игры с этой командой, а также поблагодарил партнеров за поддержку во время своего отсутствия в составе.

    «Мы знали, что в составе соперника играют отличные исполнители, которые показывают хороший футбол. Их главный козырь – отличная игра в обороне, они здорово лишают соперника пространства. Классно, что мы смогли забить великолепный гол в концовке встречи.

    Мое самочувствие? Все отлично. Я рад, что снова в строю. Для меня это был тяжелый месяц, но я постоянно чувствовал поддержку со стороны клуба и партнеров по команде», – сказал после матча Фернандиньо.

    Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Суонси Сити» закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 февраля 2017, 13:22

      Ждём голов!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11