Фернандиньо рад, что вернулся на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отметил сильные стороны «Суонси Сити» после игры с этой командой, а также поблагодарил партнеров за поддержку во время своего отсутствия в составе.

«Мы знали, что в составе соперника играют отличные исполнители, которые показывают хороший футбол. Их главный козырь – отличная игра в обороне, они здорово лишают соперника пространства. Классно, что мы смогли забить великолепный гол в концовке встречи.

Мое самочувствие? Все отлично. Я рад, что снова в строю. Для меня это был тяжелый месяц, но я постоянно чувствовал поддержку со стороны клуба и партнеров по команде», – сказал после матча Фернандиньо.

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Суонси Сити» закончился со счетом 2:1.