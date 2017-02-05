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    Тренеры «Хаддерсфилда» и «Лидса» устроили потасовку в матче Чемпионшипа

    В концовке встречи 30-го тура Чемпионшипа между «Хаддерсфилд Таун» и «Лидсом» (2:1) состоялась стычка главных тренеров и футболистов команд.

    На 89-й минуте встречи защитник Михаэль Хефеле вывел хозяев вперед, после чего главный тренер Дэвид Вагнер покинул тренерскую зону, чтобы отпраздновать гол вместе с подопечными. Возвращаясь к скамейке своей команды, американец столкнулся плечами с наставником «Лидса» Гарри Монком. Инцидент вылился в массовую потасовку с участием тренерских штабов и футболистов обеих команд.

    По итогам произошедшего арбитр встречи удалил тренеров на трибуны и показал пять желтых карточек футболистам.

    Источник: Twitter

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    05.02.2017 20:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 февраля 2017, 08:18

      Настоящие терьеры.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +85

      dredan 5 февраля 2017, 21:22

      Чел с камерой прямо почувствовал кого и когда надо снимать)))

      0
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