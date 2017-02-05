Тренеры «Хаддерсфилда» и «Лидса» устроили потасовку в матче Чемпионшипа

В концовке встречи 30-го тура Чемпионшипа между «Хаддерсфилд Таун» и «Лидсом» (2:1) состоялась стычка главных тренеров и футболистов команд.

На 89-й минуте встречи защитник Михаэль Хефеле вывел хозяев вперед, после чего главный тренер Дэвид Вагнер покинул тренерскую зону, чтобы отпраздновать гол вместе с подопечными. Возвращаясь к скамейке своей команды, американец столкнулся плечами с наставником «Лидса» Гарри Монком. Инцидент вылился в массовую потасовку с участием тренерских штабов и футболистов обеих команд.

По итогам произошедшего арбитр встречи удалил тренеров на трибуны и показал пять желтых карточек футболистам.