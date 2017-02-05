Семин: «Отпустили Шишкина, так как он проиграл позицию Янбаеву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продажу Романа Шишкина в «Краснодар». Напомним, что защитник сменил клуб во время зимнего трансферного окна.

– Почему так легко отпустили Шишкина – игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?

– По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде. Если он – опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в «Рубин». И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в «Краснодаре».

В первой части сезона Шишкин сыграл в 11-ти матчах РФПЛ.