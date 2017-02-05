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    Семин: «Отпустили Шишкина, так как он проиграл позицию Янбаеву»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продажу Романа Шишкина в «Краснодар». Напомним, что защитник сменил клуб во время зимнего трансферного окна.

    – Почему так легко отпустили Шишкина – игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?

    – По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде. Если он – опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в «Рубин». И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в «Краснодаре».

    В первой части сезона Шишкин сыграл в 11-ти матчах РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 06:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 февраля 2017, 16:06

      Похоже на чистку строптивых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 13:25

      Сёмин освобождается от авторитетных и опытных игроков, которые не смотрят
      ему в рот и могут возразить ему по делу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 11:08

      Когда Шишкина выкинули из Спартака он как и Самедов обрёл себя в Локо и даже попал в сборную.именно в Локо они стали теми футболистами которых мы знаем.Не думаю что здесь какие-то обиды.Жизнь продолжается.Янбаев здоровее,выше,но ещё однообразнее.Сёмин живёт этим днём.В случае травм будет подтягивать молодых - такой курс.

      2
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 5 февраля 2017, 10:55

      так то да

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 февраля 2017, 10:47

      На лавке держать тоже не правильно игрока

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 февраля 2017, 10:38

      А зря, он хороший игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 февраля 2017, 09:54

      да, что у вас там суки творится в этом грёбаном паравозе? Ну если не брать конкретно эту информацию, то вы господа просто ёбнулись.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 5 февраля 2017, 09:34

      Такими темпами скоро клуб распадется и окажется в ФНЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 февраля 2017, 09:22

      а сломается янбаев?

      шпалыч сам уходит походу , вот и решил паровоз разобрать

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 09:04

      Сёмин лицемер.

      0
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