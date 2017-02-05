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  • Семин: «Отпустили Шишкина, так как он проиграл позицию Янбаеву»

Семин: «Отпустили Шишкина, так как он проиграл позицию Янбаеву»

5 февраля 2017, 06:44
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продажу Романа Шишкина в «Краснодар». Напомним, что защитник сменил клуб во время зимнего трансферного окна.

– Почему так легко отпустили Шишкина – игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?

– По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде. Если он – опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в «Рубин». И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в «Краснодаре».

В первой части сезона Шишкин сыграл в 11-ти матчах РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Шишкин Роман Семин Юрий
Комментарии (17)
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swot1205
1486266641
Красиво расстались
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Юрэс
1486270930
Молодчик Сёмин , красиво сказал
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Аид666
1486271863
а Самедов кому проиграл? )
Ответить
ДАША Д
1486272883
Семин собирается играть одним составом?
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vladimir-7
1486274674
Сёмин лицемер.
Ответить
тётя ASYA
1486275724
а сломается янбаев?
шпалыч сам уходит походу , вот и решил паровоз разобрать
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pavelSKA85
1486276498
Такими темпами скоро клуб распадется и окажется в ФНЛ
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Lev Aleks
1486277665
да, что у вас там суки творится в этом грёбаном паравозе? Ну если не брать конкретно эту информацию, то вы господа просто ёбнулись.
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Gullit 76
1486282118
Когда Шишкина выкинули из Спартака он как и Самедов обрёл себя в Локо и даже попал в сборную.именно в Локо они стали теми футболистами которых мы знаем.Не думаю что здесь какие-то обиды.Жизнь продолжается.Янбаев здоровее,выше,но ещё однообразнее.Сёмин живёт этим днём.В случае травм будет подтягивать молодых - такой курс.
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vladimir-7
1486290323
Сёмин освобождается от авторитетных и опытных игроков, которые не смотрят ему в рот и могут возразить ему по делу.
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