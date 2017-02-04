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    Венгер: «В моменте с первым голом был фол, однако это нисколько не умаляет заслуг «Челси»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ против «Челси», в котором «канониры» потерпели поражение со счетом 1:3. По словам французского специалиста, в моменте с первым голом соперника был фол на его подопечном.

    «Уверен на 100%, что в моменте с первым голом был фол. Однако это нисколько не умаляет заслуг «Челси». Их второй забитый мяч окончательно убил нас. Мы наивно действовали в обороне. Соперник же сыграл организованно и хорошо действовал на контратаках. Некоторые наши футболисты показали не самую лучшую игру», – сказал Венгер.

    После данного результата «Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.

    Источник: BBC

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    04.02.2017 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 февраля 2017, 20:11

      мужик признал

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