Налдо четвертый раз в карьере забил Нойеру в Бундеслиге

Бразильский защитник «Шальке» Налдо отличился со штрафного удара в матче против «Баварии». Этим голом футболист ответил на мяч Роберта Левандовски, забитый на старте матча.

Для самого Налдо этот гол стал уже четвертым в карьере, забитым в ворота Мануэля Нойера в Бундеслиге. Другие голкиперы пропускали от этого игрока обороны меньше.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 15 матчей. Гол в ворота «Баварии» стал для него первым в этом футбольном году. Стоимость 34-летнего Налдо оценивается в 2,5 миллионов евро.

Налдо выступает за «Шальке» с лета 2016 года. Мануэль Нойер тоже играл в составе этого клуба. Нойер является воспитанником «Шальке». Именно отсюда в 2011 году его купила «Бавария» за 25,5 миллионов евро.