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Налдо четвертый раз в карьере забил Нойеру в Бундеслиге

4 февраля 2017, 18:10
4

Бразильский защитник «Шальке» Налдо отличился со штрафного удара в матче против «Баварии». Этим голом футболист ответил на мяч Роберта Левандовски, забитый на старте матча.

Для самого Налдо этот гол стал уже четвертым в карьере, забитым в ворота Мануэля Нойера в Бундеслиге. Другие голкиперы пропускали от этого игрока обороны меньше.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 15 матчей. Гол в ворота «Баварии» стал для него первым в этом футбольном году. Стоимость 34-летнего Налдо оценивается в 2,5 миллионов евро.

Налдо выступает за «Шальке» с лета 2016 года. Мануэль Нойер тоже играл в составе этого клуба. Нойер является воспитанником «Шальке». Именно отсюда в 2011 году его купила «Бавария» за 25,5 миллионов евро.

Источник: Opta
Германия. Бундеслига Шальке-04 Нойер Мануэль Налдо
Комментарии (4)
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swot
1486221652
Красавчик. ТАк держать
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Kano
1486221697
У каждого своя су4ка.
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Gullit 76
1486221726
Горецка конечно запорол момент.Во втором трудно будет.Пока лучше чем челси - арсенал.
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Raxor
1486225815
ну такой мяч нойер должен был вытащить
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