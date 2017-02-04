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    Налдо четвертый раз в карьере забил Нойеру в Бундеслиге

    Бразильский защитник «Шальке» Налдо отличился со штрафного удара в матче против «Баварии». Этим голом футболист ответил на мяч Роберта Левандовски, забитый на старте матча.

    Для самого Налдо этот гол стал уже четвертым в карьере, забитым в ворота Мануэля Нойера в Бундеслиге. Другие голкиперы пропускали от этого игрока обороны меньше.

    В нынешнем сезоне защитник сыграл 15 матчей. Гол в ворота «Баварии» стал для него первым в этом футбольном году. Стоимость 34-летнего Налдо оценивается в 2,5 миллионов евро.

    Налдо выступает за «Шальке» с лета 2016 года. Мануэль Нойер тоже играл в составе этого клуба. Нойер является воспитанником «Шальке». Именно отсюда в 2011 году его купила «Бавария» за 25,5 миллионов евро.

    Источник: Opta

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    04.02.2017 18:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 февраля 2017, 19:30

      ну такой мяч нойер должен был вытащить

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 18:22

      Горецка конечно запорол момент.Во втором трудно будет.Пока лучше чем челси - арсенал.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 4 февраля 2017, 18:21

      У каждого своя су4ка.

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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 18:20

      Красавчик. ТАк держать

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