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    «Челси» и «Арсенал» сыграют в стартовом матче 24-го тура АПЛ

    В субботу 24-й тур чемпионата Англии стартует матчем «Челси»«Арсенал», которые сойдутся в очной борьбе на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что крупное поражение в первом круге от «канониров» заставило главного тренера синих Антонио Конте произвести изменения в тактической схеме, после которых его команда одержала 13 побед подряд в национальном первенстве.

    На данный момент «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 56 очками. «Арсенал», в активе которого 47 баллов, занимает третью строчку.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка. Начало в 15:30 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 14:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:46

      а хотелось бы чтобы Арсенал выиграл

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 февраля 2017, 15:43

      челси выиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 12:27

      Арсеналу нужна только победа,челси для чемпионства и ничьи хватит.Вряд-ли будет зрелищно,но я буду рад ошибиться.Ставлю на Арсенал.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 4 февраля 2017, 11:49

      За зрелищный футбол,с обилием голов

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 4 февраля 2017, 11:10

      Челси вперёёд !))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 февраля 2017, 10:19

      Удачи Челси!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 февраля 2017, 10:03

      Будем посмотреть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 4 февраля 2017, 08:56

      Игра сегодня будет фантастическая, жду голевую феерию. Сегодня только за красивый футбол без конкретных предпочтения по команде. Пусть победит сильнейший! Всем побед.

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      Рейтинг: +31

      damon_2005 4 февраля 2017, 08:25

      Я сегодня за супер игру!!!!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 февраля 2017, 08:22

      Поглядим)))

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