«Челси» и «Арсенал» сыграют в стартовом матче 24-го тура АПЛ

В субботу 24-й тур чемпионата Англии стартует матчем «Челси» – «Арсенал», которые сойдутся в очной борьбе на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что крупное поражение в первом круге от «канониров» заставило главного тренера синих Антонио Конте произвести изменения в тактической схеме, после которых его команда одержала 13 побед подряд в национальном первенстве.

На данный момент «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 56 очками. «Арсенал», в активе которого 47 баллов, занимает третью строчку.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка. Начало в 15:30 по московскому времени, не пропустите!

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