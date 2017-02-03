Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Сборная России планирует сыграть с Аргентиной, но это будет не в марте»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций-2017 планирует организовать товарищеский матч против команды Аргентины. По словам функционера, дата игры пока не определена.

    «Да, мы собираемся организовать матч со сборной Аргентины, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет», – сказал Мутко.

    Напомним, 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 4 февраля 2017, 08:16


      Отлично , посмотрим без Лео!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11