Мутко: «Сборная России планирует сыграть с Аргентиной, но это будет не в марте»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций-2017 планирует организовать товарищеский матч против команды Аргентины. По словам функционера, дата игры пока не определена.

«Да, мы собираемся организовать матч со сборной Аргентины, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет», – сказал Мутко.

Напомним, 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии.