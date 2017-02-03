Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о конфликтах, которые он встречал в своей карьере.

– Когда последний раз вам хотелось пустить в ход кулаки?

– В обычной жизни? Не помню. А в футболе… 2010-й, «Спартак» – «Зенит», эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, все утрясли.

– Может, вы и с Зиданом в 2000-м после драки на «Стад де Франс» пиво пили?

– Пил. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили – с кем не бывает? Потом помирились в тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Все о’кей?» – «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись