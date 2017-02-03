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  • Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

3 февраля 2017, 09:31
21

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о конфликтах, которые он встречал в своей карьере.

– Когда последний раз вам хотелось пустить в ход кулаки?

– В обычной жизни? Не помню. А в футболе… 2010-й, «Спартак» – «Зенит», эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, все утрясли.

– Может, вы и с Зиданом в 2000-м после драки на «Стад де Франс» пиво пили?

– Пил. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили – с кем не бывает? Потом помирились в тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Все о’кей?» – «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Игорь Карпин Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (21)
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Васьок86
1486103743
... и всё-таки Валера - красавец)))
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BarStep
1486105027
Драка с Зиданом? - он себе льстит...
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hellkid
1486109098
Карпин адекватный мужик.
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Alex3920486
1486111509
Валера - лучший!!
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ivanthebest
1486112199
Молодчик, всем там старался насувать) Но, что самое эпичное, Валера тогда победный гол француженкам засунул... Показал всем кузькину мать))
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Пабло6
1486112661
молодца
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franck_ribery
1486113428
Валера мужик!
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h3LL1k
1486115009
Валера звезда,,батя ёб то))) и это троица звездули куда пёрли вообще не понятно XD попутали берега суки :D
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лёха72
1486139548
скорей за вискарём
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Mariner
1486279255
Ну всё правильно - Денисов и Зидан за столом с кружкой пива, а пудель со своими свиньями под столом ))) Это судьба опущенных )))
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