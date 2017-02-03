Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о конфликтах, которые он встречал в своей карьере.

    – Когда последний раз вам хотелось пустить в ход кулаки?

    – В обычной жизни? Не помню. А в футболе… 2010-й, «Спартак» – «Зенит», эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, все утрясли.

    – Может, вы и с Зиданом в 2000-м после драки на «Стад де Франс» пиво пили?

    – Пил. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили – с кем не бывает? Потом помирились в тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Все о’кей?» – «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 февраля 2017, 10:20

      Ну всё правильно - Денисов и Зидан за столом с кружкой пива, а пудель со своими свиньями под столом ))) Это судьба опущенных )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 3 февраля 2017, 19:32

      скорей за вискарём

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 3 февраля 2017, 19:38

      валера мочит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 февраля 2017, 16:50

      Да Валера четкий тип

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 февраля 2017, 12:43

      Валера звезда,,батя ёб то))) и это троица звездули куда пёрли вообще не понятно XD
      попутали берега суки :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 3 февраля 2017, 12:17

      Валера мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 3 февраля 2017, 12:04

      молодца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 11:56

      Молодчик, всем там старался насувать) Но, что самое эпичное, Валера тогда победный гол француженкам засунул... Показал всем кузькину мать))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 3 февраля 2017, 11:45

      Валера - лучший!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 3 февраля 2017, 11:04

      Карпин адекватный мужик.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Muzaved 3 февраля 2017, 11:04

      Насколько я знаю Зидан мусульманин и ему пиво нельзя...
      А Валера может и попить... Похоже это он любит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Muzaved 3 февраля 2017, 12:46

      ага и пиво нельзя и свинину не едят и всё такое XD

      все всё жрут дай дорогу)))

      а кто верующий заходит в зарытое помещение или под навес и жрёт там а потом говорит Алах меня тут не видет типо можно и покушать)))

      братан ты в каком веке живёшь?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Muzaved 3 февраля 2017, 14:13

      Ясно написано, что вечером, а после заката можно. ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 > h3LL1k 3 февраля 2017, 14:18

      ага в армии служил там были таки...типо алах не видит в армии)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11