Иванович: «Виллиан рассказывал, что Луческу – тренер-победитель»

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович признался, что перед возвращением в Россию наводил справки о главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

«Я многих знаю в «Зените» еще по тем временам, когда выступал за «Локомотив». А вот о главном тренере команды Мирче Луческу пришлось расспрашивать у Виллиана и других ребят. Они сказали, что Мистер – это отличный тренер, классный мотиватор с психологией победителя. Надеюсь, мы сработаемся», – заключил Иванович.

Напомним, серб подписал контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с опцией продления еще на один год. Сегодня Иванович был официально представлен команде.