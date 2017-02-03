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    Иванович: «Виллиан рассказывал, что Луческу – тренер-победитель»

    Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович признался, что перед возвращением в Россию наводил справки о главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

    «Я многих знаю в «Зените» еще по тем временам, когда выступал за «Локомотив». А вот о главном тренере команды Мирче Луческу пришлось расспрашивать у Виллиана и других ребят. Они сказали, что Мистер – это отличный тренер, классный мотиватор с психологией победителя. Надеюсь, мы сработаемся», – заключил Иванович.

    Напомним, серб подписал контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с опцией продления еще на один год. Сегодня Иванович был официально представлен команде.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.02.2017 01:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 февраля 2017, 15:53

      Победятел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 февраля 2017, 11:04

      Чемпионат хохляндии по сильнее нашего будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > NEMETSRUS 3 февраля 2017, 13:42

      там две команды и то скоро полторы будет с вашей политикой к вам больше никто не поедет

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 09:11

      Луческу вывел Шахтер на уровень, за которым в лиге чемпионов не стыдно наблюдать. А это серьезно. У него своя система. И это важнее чем просто хороших игроков правильно расставить уметь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 08:54

      Бранислав, Бранислав... Ты же взрослый малый! А веришь в такую чущь. Виллиа, если мне не изменяет память с ним никогда не работал.

      -1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 > Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 10:31

      А тебе память изменяет:-)...забыл да ещё и не знал!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2017, 08:51

      что он выиграл!? чемпионат хохляндии и все победитель блин

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2017, 08:35

      Похвали, похвали цыгана и ты в основном составе.

      -1
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      Рейтинг: +6306

      порт 3 февраля 2017, 07:28

      Ну так оно и есть.

      0
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