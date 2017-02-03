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  • Иванович: «Виллиан рассказывал, что Луческу – тренер-победитель»

Иванович: «Виллиан рассказывал, что Луческу – тренер-победитель»

3 февраля 2017, 01:10
9

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович признался, что перед возвращением в Россию наводил справки о главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

«Я многих знаю в «Зените» еще по тем временам, когда выступал за «Локомотив». А вот о главном тренере команды Мирче Луческу пришлось расспрашивать у Виллиана и других ребят. Они сказали, что Мистер – это отличный тренер, классный мотиватор с психологией победителя. Надеюсь, мы сработаемся», – заключил Иванович.

Напомним, серб подписал контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с опцией продления еще на один год. Сегодня Иванович был официально представлен команде.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Луческу Мирча
Комментарии (9)
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порт
1486096084
Ну так оно и есть.
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vladimir-7
1486100108
Похвали, похвали цыгана и ты в основном составе.
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Garrincha58
1486101065
что он выиграл!? чемпионат хохляндии и все победитель блин
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Болельщик Реал Мадрида
1486101271
Бранислав, Бранислав... Ты же взрослый малый! А веришь в такую чущь. Виллиа, если мне не изменяет память с ним никогда не работал.
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S.sol
1486102279
Луческу вывел Шахтер на уровень, за которым в лиге чемпионов не стыдно наблюдать. А это серьезно. У него своя система. И это важнее чем просто хороших игроков правильно расставить уметь.
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NEMETSRUS
1486109055
Чемпионат хохляндии по сильнее нашего будет
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spartach n1
1486126423
Победятел
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