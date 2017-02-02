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    ФИФА дисквалифицировала Чалханоглу на четыре месяца

    Суд Лозанны подтвердил вердикт ФИФА о дисквалификации полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу за нарушение контрактных обязательств.

    В 2011 году Чалханоглу, будучи футболистом «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но так и не перешел в ряды турецкой команды, а вместо этого подписал новый контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург».

    Срок наказания для игрока сборной Турции составит четыре месяца. Таким образом, хавбек не сможет выйти на поле в составе «Байера» до конца нынешнего чемпионата.

    Источник: ФК «Байер»

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    02.02.2017 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 февраля 2017, 22:53

      Очень суровое и несправедливое решение. Чалханоглу не заслуживает такого наказания.

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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 февраля 2017, 21:08

      вот зачем старое ворошить? если так хотелось наказать, выписали бы ему штраф

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