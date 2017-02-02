ФИФА дисквалифицировала Чалханоглу на четыре месяца

Суд Лозанны подтвердил вердикт ФИФА о дисквалификации полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу за нарушение контрактных обязательств.

В 2011 году Чалханоглу, будучи футболистом «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но так и не перешел в ряды турецкой команды, а вместо этого подписал новый контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург».

Срок наказания для игрока сборной Турции составит четыре месяца. Таким образом, хавбек не сможет выйти на поле в составе «Байера» до конца нынешнего чемпионата.