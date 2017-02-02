Двое фанатов осуждены за избиение иностранца в Туле

Два жителя Тулы попали под суд за нанесение телесных повреждений гражданину КНДР.

Инцидент произошел 18 ноября прошлого года после матча «Арсенал» – ЦСКА. Противоправное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что лишь усугубило вину подследственных в ходе разбирательства дела.

В итоге одному из соучастников суд вынес наказание в виде 7 месяцев исправительных работ, а его подельник получил 9 месяцев по аналогичной статье.

Кроме того, с обоих будет удерживаться 20% заработка в доход государства.