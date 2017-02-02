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    Двое фанатов осуждены за избиение иностранца в Туле

    Два жителя Тулы попали под суд за нанесение телесных повреждений гражданину КНДР.

    Инцидент произошел 18 ноября прошлого года после матча «Арсенал»ЦСКА. Противоправное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что лишь усугубило вину подследственных в ходе разбирательства дела.

    В итоге одному из соучастников суд вынес наказание в виде 7 месяцев исправительных работ, а его подельник получил 9 месяцев по аналогичной статье.

    Кроме того, с обоих будет удерживаться 20% заработка в доход государства.

    Источник: Интерфакс

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    02.02.2017 20:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 3 февраля 2017, 08:51

      Какого государства? КНДР?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 февраля 2017, 23:15

      нашли кого бить смелые плять...((

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 2 февраля 2017, 23:17

      еще на вьетнамца себя поднимите..

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 2 февраля 2017, 22:14

      Кастрировать их нахер надо было , а не в "доход государства"

      -1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > JUVIO 2 февраля 2017, 22:50

      Чем кормить, так усыпить, как диких)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 февраля 2017, 22:13

      Очень спортивная новость

      0
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