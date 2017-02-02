«Вест Хэм» удалил изображение Пайета со стены стадиона

Уход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэма» привел к изменению дизайна Олимпийского стадиона клуба. Руководство «молотобойцев» решило убрать изображение француза на стене арены. Теперь вместо Пайета рядом с логотипом клуба значится форвард Энди Кэрролл.

Уже бывший легионер «Вест Хэма» покинул клуб со скандалом, в ультимативной форме требуя осуществить его трансфер в «Марсель». В итоге футболист был продан, по неофициальным данным, за 25 миллионов фунтов стерлингов.