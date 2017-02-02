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    «Вест Хэм» удалил изображение Пайета со стены стадиона

    Уход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэма» привел к изменению дизайна Олимпийского стадиона клуба. Руководство «молотобойцев» решило убрать изображение француза на стене арены. Теперь вместо Пайета рядом с логотипом клуба значится форвард Энди Кэрролл.

    Уже бывший легионер «Вест Хэма» покинул клуб со скандалом, в ультимативной форме требуя осуществить его трансфер в «Марсель». В итоге футболист был продан, по неофициальным данным, за 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 февраля 2017, 19:28

      Когда помогал команде и тащил клуб... хорош а когда ушел заде как гандоны

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 февраля 2017, 16:57

      Мда, такой парень уехал из Англии, очень жаль!
      Будем надеяться что он еще вернется на туманный

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > ВoВ 2 февраля 2017, 17:12

      После такого скандала вряд ли
      Да и будет ли он достаточно хорош для АПЛ через пару сезонов?

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 13:57

      Маловато взяли за него

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