Пеллегрини не одобрил введение лимита на легионеров в Китае

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини признался, что не одобрил введение лимита на легионеров в китайском чемпионате.

«Мое мнение очень простое: сейчас то самое время, когда футбол в Китае развивается быстрыми темпами, становится лучше год за годом. И приезд сильных, важных игроков, в том числе как Халк и Витсель, полезен для лиги. Считаю, что уже в следующем сезоне нас ждет очень интересный и конкурентоспособный чемпионат. Поэтому я поддерживаю эти трансферы.

В каждом матче теперь можно увидеть и высокое мастерство, и красивую выдумку. А тренируясь бок о бок с именитыми партнерами, китайские футболисты смогут многое перенять.

В середине января, за полтора месяца до старта нового сезона, лимит на легионеров был ужесточен – в новом чемпионате одновременно на поле вы можете выпустить лишь троих. И, если честно, я не понял, зачем была нужна эта мера. Теперь 40 процентов иностранцев не будут играть. Наверное, федерация попыталась сделать так, чтобы местные игроки получали больше времени на поле. Но я считаю, что и семи китайских футболистов в составе каждой команды было бы более чем достаточно. Посмотрите на лучшие европейские чемпионаты – там в основных составах многих клубов выходят максимум два-три представителя страны. Посмотрим, что будет в новом сезоне. Но я, естественно, не рад ужесточению лимита», – сказал Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что «Хэбэй Чайна Форчун» интересуется Пепе, Давидом Силвой, Самиром Насри, Хамесом.