АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм», Жезус забил и отдал голевой пас в дебютном матче

Встреча 23-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» завершилась уверенной победой гостей. В составе подопечных Хосепа Гвардиолы забитыми мячами отметились Кевин Де Брюйне, Давид Силва, Габриэль Жезус и Яя Туре.

Таким образом, «горожане» набрали 46 баллов и сравнялись по очкам с «Ливерпулем». «Молотобойцы» с 28-ю пунктами остаются на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 17; 0:2 – Силва, 21; 0:3 – Жезус, 39; 0:4 – Туре, 66 (с пенальти).

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