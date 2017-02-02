АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм», Жезус забил и отдал голевой пас в дебютном матче

Пришел конец Вест Хэму . . .
Встреча 23-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» завершилась уверенной победой гостей. В составе подопечных Хосепа Гвардиолы забитыми мячами отметились Кевин Де Брюйне, Давид Силва, Габриэль Жезус и Яя Туре.
Таким образом, «горожане» набрали 46 баллов и сравнялись по очкам с «Ливерпулем». «Молотобойцы» с 28-ю пунктами остаются на 11-й строчке.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Де Брюйне, 17; 0:2 – Силва, 21; 0:3 – Жезус, 39; 0:4 – Туре, 66 (с пенальти).