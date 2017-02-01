Бушманов заявил, что цель молодежной сборной России – попасть на Олимпиаду в Токио

Пора бы уже пробиться,
Но...
Из-за очередного "мельдония"
Вся Россия опять может не допуститься.
Нам бы первый этап пройти:
Чемпионат Мира провести.
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился целями команды в обозримом будущем, а также рассказал о взаимодействии с главной командой страны.
«Постараемся попасть на Игры в Токио. Почему бы нам не стать как хоккейная «молодежка», за которую все отчаянно болеют?
Главная сборная? Взаимодействие должно быть, и оно будет. Предварительный разговор об этом был. Детально еще не общались. Когда удастся нам вместе собраться, тогда и поговорим об этом», – сказал специалист.
Напомним, контракт с Бушмановым подписан до июля 2019 года.