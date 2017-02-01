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    Бушманов заявил, что цель молодежной сборной России – попасть на Олимпиаду в Токио

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился целями команды в обозримом будущем, а также рассказал о взаимодействии с главной командой страны.

    «Постараемся попасть на Игры в Токио. Почему бы нам не стать как хоккейная «молодежка», за которую все отчаянно болеют?

    Главная сборная? Взаимодействие должно быть, и оно будет. Предварительный разговор об этом был. Детально еще не общались. Когда удастся нам вместе собраться, тогда и поговорим об этом», – сказал специалист.

    Напомним, контракт с Бушмановым подписан до июля 2019 года.

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2017 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 февраля 2017, 16:36

      Пора бы уже пробиться,
      Но...
      Из-за очередного "мельдония"
      Вся Россия опять может не допуститься.
      Нам бы первый этап пройти:
      Чемпионат Мира провести.

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