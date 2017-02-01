Агент Гамшика исключил уход футболиста из «Наполи»

Агент хавбека «Наполи» Марека Гамшика Мартин Петрас заявил, что его клиент получил немало привлекательных с финансовой точки зрения предложений от китайских клубов. Несмотря на это, заверил представитель словацкого футболиста, полузащитник не думает о смене клубной прописки.

«Предложения из Китая? Они поступают, но мы даже не рассматриваем их. Гамшик уже давно мог переехать Китай, где бы зарабатывал столько денег, сколько хотел бы. Но Гамшик любит «Наполи» и останется здесь», – сказал агент.

В текущем сезоне Гамшик сыграл в 22-х матчах Серии А, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.