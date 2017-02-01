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Врач ЦСКА: «Акинфеев вернется в строй к третьему сбору»

1 февраля 2017, 09:11
6

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках восстановления голкипера команды Игорь Акинфеев. По словам специалиста, футболист сможет сыграть в контрольных матчах на третьем сборе армейцев.

– Как дела у Акинфеева, который полностью пропустил первый сбор и на втором не играл в матче с «Хорсенс»?

– На этом сборе Игорь еще не вернется в ворота в контрольных матчах. А вот на следующем, ближе к третьей неделе, должен быть в строю.

– В чем причина?

– Большие нагрузки во время сезона. Матчи за клуб, за сборную. По сути, у Игоря практически не было летнего перерыва на отдых. Плюс не забывайте, что колено не раз было прооперировано. Нужно учитывать и качество некоторых полей в чемпионате России. Конечно, мы предпринимаем превентивные меры. Каждый год проводим комплексную реабилитационную терапию.

– Сам Игорь не устал от постоянных обследований, процедур?

– Конечно, ему хотелось бы в отпуске побольше отдыхать, как это делают другие футболисты. Но Игорь очень профессионально относится к своему здоровью, понимает, что эти процедуры необходимы.

– Вы как-то сказали, что он может доиграть до 40 лет. Как это возможно при периодически возникающих проблемах с коленом?

– От своих слов не отказываюсь. То, как он относится к себе и своему здоровью, позволяет сделать такие прогнозы.

В текущем розыгрыше РФПЛ Акинфеев сыграл в 16-ти матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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vladimir-7
1485929721
Игорю здоровья и успехов.
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LIZA1998
1485931520
да
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bset
1485936736
Печальная история. Если бы не колено, играть ему в европейском топ-клубе...
Ответить
lex_ex
1485943459
Здоровья!
Ответить
maksspartak
1485945285
Удачи Акинфееву ))) Здоровья и успеха
Ответить
каа
1485960276
Здоровья Игорь!!! Все остальное у тебя есть...
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