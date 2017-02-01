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    Врач ЦСКА: «Акинфеев вернется в строй к третьему сбору»

    Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках восстановления голкипера команды Игорь Акинфеев. По словам специалиста, футболист сможет сыграть в контрольных матчах на третьем сборе армейцев.

    – Как дела у Акинфеева, который полностью пропустил первый сбор и на втором не играл в матче с «Хорсенс»?

    – На этом сборе Игорь еще не вернется в ворота в контрольных матчах. А вот на следующем, ближе к третьей неделе, должен быть в строю.

    – В чем причина?

    – Большие нагрузки во время сезона. Матчи за клуб, за сборную. По сути, у Игоря практически не было летнего перерыва на отдых. Плюс не забывайте, что колено не раз было прооперировано. Нужно учитывать и качество некоторых полей в чемпионате России. Конечно, мы предпринимаем превентивные меры. Каждый год проводим комплексную реабилитационную терапию.

    – Сам Игорь не устал от постоянных обследований, процедур?

    – Конечно, ему хотелось бы в отпуске побольше отдыхать, как это делают другие футболисты. Но Игорь очень профессионально относится к своему здоровью, понимает, что эти процедуры необходимы.

    – Вы как-то сказали, что он может доиграть до 40 лет. Как это возможно при периодически возникающих проблемах с коленом?

    – От своих слов не отказываюсь. То, как он относится к себе и своему здоровью, позволяет сделать такие прогнозы.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Акинфеев сыграл в 16-ти матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 09:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1289

      каа 1 февраля 2017, 17:44

      Здоровья Игорь!!! Все остальное у тебя есть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 1 февраля 2017, 13:34

      Удачи Акинфееву ))) Здоровья и успеха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 1 февраля 2017, 13:04

      Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 февраля 2017, 11:12

      Печальная история. Если бы не колено, играть ему в европейском топ-клубе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 1 февраля 2017, 09:45

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2017, 09:15

      Игорю здоровья и успехов.

      3
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