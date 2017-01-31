«Олимпиакос» проявляет интерес к иранскому полузащитнику «Ростова»

По информации Tehran Times, «Олимпиакос» заинтересован в переходе хавбека «Ростова» Саида Эзатолахи. 20-летний игрок в настоящее время находится в подвешенном состоянии, так как желто-синие пока не предлагают ему продлить соглашение, истекшее в декабре минувшего года.

Как заявлял ранее представитель иранца, футболист хочет продолжить карьеру в донском клубе.

Греческий клуб не единственный претендент на Эзатолахи. Также его в своих рядах хотят видеть «Панатинаикос», «Андерлехт», «Гамбург», «Сток Сити» и неназванный клуб из Китая.

В текущем розыгрыше РФПЛ полузащитник принял участие в 10-ти встречах и отметился одним голом.