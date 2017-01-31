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  • Черчесов: «Не могу могу назвать плюсом то, что все «сборники» выступают в РФПЛ»

Черчесов: «Не могу могу назвать плюсом то, что все «сборники» выступают в РФПЛ»

31 января 2017, 17:59
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда, состоящая только из игроков РФПЛ, – не такой большой плюс. Специалист также сделал акцент на нехватке европейского опыта у российских футболистов.

«Завтра уже улетаю в Турцию, некоторые коллеги из тренерского штаба сборной уже там. Нам нужно максимально посмотреть кандидатов в национальную команду. Особенно это касается тех, кто недавно сменил клуб. Сегодня удалось понаблюдать за Джикией и Самедовым, дальше будем продолжать делать то же самое, чтобы в марте брать игроков не наощупь, а знать, кто в каком состоянии.

Сборной уже скоро играть официальные матчи, до них рукой подать. Что касается сложности с товарищескими матчами – хочу отдать должное игрокам, все, кто был вызван на контрольные игры, отнеслись к этому серьезно. Сам я уже привык к работе в сборной, это та же самая профессия, но отличается ритм. Адаптация к этому уже прошла.

Не назвал бы таким уж плюсом, что все кандидаты в сборную играют во внутреннем чемпионате. Если бы приходилось летать на просмотр в Милан или Манчестер, например, это было бы равносильно тем же двум часам на самолете до Краснодара. Да, наш чемпионат тоже сложный и специфичный, но европейский опыт игрокам также не помешал бы», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Revolver76
1485876639
Дзюба скоро в Китай перейдет - вот и будет разбавленная сборная, не только из игроков РФПЛ. Появиться наконец этот "плюс", которого как раз не хватало тренеру )))
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Евгений Агеев
1485878518
Так могу или не могу? )))
Ответить
subbotaspartak
1485878758
Жеманная красавица, Ему Турция не нравится.
Ответить
la verdad
1485879873
Знаю не знаю как выиграть ЧМ :))))
Ответить
sasha_klub
1485879990
Плохому танцору .........
Ответить
Chesn0k
1485881607
как там сейчас состояние игроков можно оценить? имхо, просто бабки рфса прокатывает на курортных сборах
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Мескини
1485882755
Может надо выдать Российский паспорт, супер форварду цдка - Траоре?)
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BoltCX
1485883098
Чем ближе чемпионат, тем страшнее за сборную
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lekseij2007
1485888770
Сборная после 2008 года не существует. Пусть тот состав сейчас и позже поливали грязью, но Павлюченко, Аршавин, Жирков выкладывались полностью. У них была цель показать свою игру... А вот отбросам сегодняшним (кроме Акинфеева) всё похеру, карман набит да и ладно.
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Protosser
1485931313
Ну еще бы
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