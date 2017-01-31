Черчесов: «Не могу могу назвать плюсом то, что все «сборники» выступают в РФПЛ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда, состоящая только из игроков РФПЛ, – не такой большой плюс. Специалист также сделал акцент на нехватке европейского опыта у российских футболистов.

«Завтра уже улетаю в Турцию, некоторые коллеги из тренерского штаба сборной уже там. Нам нужно максимально посмотреть кандидатов в национальную команду. Особенно это касается тех, кто недавно сменил клуб. Сегодня удалось понаблюдать за Джикией и Самедовым, дальше будем продолжать делать то же самое, чтобы в марте брать игроков не наощупь, а знать, кто в каком состоянии.

Сборной уже скоро играть официальные матчи, до них рукой подать. Что касается сложности с товарищескими матчами – хочу отдать должное игрокам, все, кто был вызван на контрольные игры, отнеслись к этому серьезно. Сам я уже привык к работе в сборной, это та же самая профессия, но отличается ритм. Адаптация к этому уже прошла.

Не назвал бы таким уж плюсом, что все кандидаты в сборную играют во внутреннем чемпионате. Если бы приходилось летать на просмотр в Милан или Манчестер, например, это было бы равносильно тем же двум часам на самолете до Краснодара. Да, наш чемпионат тоже сложный и специфичный, но европейский опыт игрокам также не помешал бы», – сказал Черчесов.