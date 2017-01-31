Товарищеский матч. Гол Адриано помог «Спартаку» одержать победу над «Копенгагеном»

«Спартак» в заключительном контрольном поединке на сборе в ОАЭ переиграл «Копенгаген».

Красно-белые повели на 31-й минуте благодаря голу Луиса Адриано с пенальти. В самом конце первого тайма датчане счет сравняли – отличился Корнелиус, а на 89-й минуте Окор после прострела Дениса Давыдова срезал мяч с собственные ворота и таким образом принес москвичам победу.

Копенгаген (Дания) – Спартак (Россия) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 31 (с пенальти); 1:1 – Корнелиус, 44; 1:2 – Окор, 89 (в свои ворота).