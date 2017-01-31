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  • Товарищеский матч. Гол Адриано помог «Спартаку» одержать победу над «Копенгагеном»

Товарищеский матч. Гол Адриано помог «Спартаку» одержать победу над «Копенгагеном»

31 января 2017, 17:57
47

«Спартак» в заключительном контрольном поединке на сборе в ОАЭ переиграл «Копенгаген».

Красно-белые повели на 31-й минуте благодаря голу Луиса Адриано с пенальти. В самом конце первого тайма датчане счет сравняли – отличился Корнелиус, а на 89-й минуте Окор после прострела Дениса Давыдова срезал мяч с собственные ворота и таким образом принес москвичам победу.

Копенгаген (Дания) – Спартак (Россия) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 31 (с пенальти); 1:1 – Корнелиус, 44; 1:2 – Окор, 89 (в свои ворота).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Копенгаген
Комментарии (47)
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ttter
1485875882
С победой Красно-белые!!!Матч смотрело 64-65 тыс. человек.Зениту с его 12 тыс.зрителей и амбициями на "Самый популярный клуб страны" передаём большой,Привет))))).
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marslond
1485876036
С пенальти забил. Крутое достижение для Адриано)))
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Freux
1485876076
С ПОБЕДОЙ КБ!!! Матч просмотрели 65000 болел!!!))
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a_who
1485876352
Луиса Адриано - с почином !
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ivanthebest
1485877007
С победой... Играли очень даже неплохо, учитывая что Копенгагену через 2 недели играть в ЛЕ... Видны были кстати и их нерваки, когда по сути они должны были за счёт лучшей формы нас переигрывать, но ничего этого не было... Отсюда и довольно грубый матч. Это уже очень серьёзный спарринг в отличии от Жилины и верится что пока всё идёт по хорошему сценарию. Вперёд ребятки, ждём весны...
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dimid
1485881067
молодцы!
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alll-1
1485884535
тяжелая была игра ,где то и грубая но мы победили всех с победой Вперед Спартак!!!
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Houston
1485885195
Краснобелую бригаду с победой!!! ОУКБ
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Rasil
1485885689
Молодцы!!! Проявили характер, бились до конца. До конца чемпионата так держать!!!
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4agaaa
1485891544
С победой! инфа для коней и им подобным- автогол результат давления а не какой то глупой случайности! Ещё раз с заслуженной победой красно-белые!!!
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