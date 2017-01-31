Иванович в ближайшее время прибудет на сбор «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшее время прибудет в Испанию на второй зимний сбор «Зенита», чтобы уладить последние вопросы своего перехода в петербургский клуб.

Ранее появилась информация, что с 32-летним игроком будет заключено соглашение по схеме «2,5+1», а его зарплата составит 3,2 миллиона евро. При этом сине-бело-голубые не заплатят за серба ни евро.

В нынешнем сезоне Иванович принял участие в 16-ти встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.