«Кристал Пэлас» поборется со «Спартаком» за Сахо

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо входит в трансферные цели «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне Сахо не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах. В апреле 2016 года он был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже главный тренер команды Юрген Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.

Известно также об интересе к 26-летнему защитнику со стороны «Саутгемптона» и «Спартака».