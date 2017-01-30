Витсель встретился с новичком «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Пато

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, в текущее трансферное окно перешедший в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поприветствовал своего будущего партнера по команде Алешандре Пато.

Ранее сообщалось, что переход 27-летнего бразильца из «Вильярреала» обошелся китайскому клубу в 18 миллионов евро.

«Добро пожаловать, друг», – написал Витсель в соцсетях.

В текущем сезоне Пато провел за «Вильярреал» 14 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.