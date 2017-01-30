Бабаев: «ЦСКА хочет вернуть Панченко, но нужно прийти к общему компромиссу с «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что армейцы хотят вернуть из аренды в «Динамо» форварда Кирилла Панченко. Он отметил, что в этом вопросе нужно уважать и позицию бело-голубых, чтобы достигнуть оптимального решения для обеих сторон. Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено выкупить у красно-синих трансфер 27-летнего игрока по завершении сезона.

В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко принял участие в 20-ти встречах, записав на свой счет 15 голов и одну результативную передачу.

«Мы никогда не скрывали заинтересованности в возвращении Кирилла Панченко. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже не против вновь оказаться в ЦСКА. Но есть «Динамо», мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение – прийти к общему компромиссу. Диалог все еще открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон.

Что касается возможного перехода Панченко в «Локо», где теперь работает его отец, то Кирилл может продолжить карьеру не только в «Локомотиве», а вообще где угодно. С Виктором Панченко у нас прекрасные отношения. Не думаю, что здесь возможна некая двойная игра. По крайней мере мне об этом ничего не известно», – сказал Бабаев.