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  • Бабаев: «ЦСКА хочет вернуть Панченко, но нужно прийти к общему компромиссу с «Динамо»

Бабаев: «ЦСКА хочет вернуть Панченко, но нужно прийти к общему компромиссу с «Динамо»

30 января 2017, 17:54
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что армейцы хотят вернуть из аренды в «Динамо» форварда Кирилла Панченко. Он отметил, что в этом вопросе нужно уважать и позицию бело-голубых, чтобы достигнуть оптимального решения для обеих сторон. Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено выкупить у красно-синих трансфер 27-летнего игрока по завершении сезона.

В текущем розыгрыше ФНЛ Панченко принял участие в 20-ти встречах, записав на свой счет 15 голов и одну результативную передачу.

«Мы никогда не скрывали заинтересованности в возвращении Кирилла Панченко. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже не против вновь оказаться в ЦСКА. Но есть «Динамо», мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение – прийти к общему компромиссу. Диалог все еще открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон.

Что касается возможного перехода Панченко в «Локо», где теперь работает его отец, то Кирилл может продолжить карьеру не только в «Локомотиве», а вообще где угодно. С Виктором Панченко у нас прекрасные отношения. Не думаю, что здесь возможна некая двойная игра. По крайней мере мне об этом ничего не известно», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл Бабаев Роман
Комментарии (4)
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Сергей Свояк
1485791395
Нашёл ведь свою команду, где получается. Зачем рыпаться? Зачем опять в ЦСКА поехал? В РФПЛ Динамо точно выйдет, будет основным игроком другого Московского клуба. Зачем эта беготня?
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VikNMar
1485810325
Зачем было отдавать и брать каких то Траоре ........
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nemolod
1485859868
По-хорошему не надо парня дергать-пусть доиграет сезон в Динамо,а уж в межсезонье будет много вариантов возможно гораздо более выгодных,чем сейчас,когда в новой команде надо будет сразу показывать результат,что часто не всегда сбывается!
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