В «Томи» сообщили, что дата встречи с губернатором области до сих пор неизвестна

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что руководство клуба до сих пор не знает, когда именно состоится встреча с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Ранее глава региона заявлял, что финансирование сибиряков, находящихся в тяжелом положении, должно начаться в январе.

Напомним, что из-за долгов по зарплате томичей этой зимой покинул уже целый ряд игроков.

«Наши дела на прежнем уровне, к сожалению, ничего не изменилось. Мы ждем, когда губернатор появится в Томской области. Мы сами не можем же ему встречу назначить, поэтому ждем. Пока информации нет о том, когда она будет. То, что главный тренер объявил, что 1 февраля будет встреча – у меня нет такой информации, что кого-то вызвали на встречу», – сказал Кудряшов.

После 17-ти туров «Томь» находится на последнем месте в таблице РФПЛ, отставая от 14-го места, дающего право принять участие в переходных матчах, на три очка.