Моуринью готов давать шансы Марсьялю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов ротировать состав своей команды, чтобы дать шанс проявить себя каждому игроку. В матче четвертого раунда Кубка Англии с «Уиганом» (4:0) удалось проявить себя Антони Марсьялю, сделавшему две результативные передачи.

«Матч против «Уигана»? Нет, я бы не назвал это последним шансом для Марсьяля. Игроки конкурируют за место в основном составе. В этой игре Лингард остался вне заявки. На прошлой неделе не играл Марсьяль, на следующей не сыграет еще кто-то. Это зависит от того, как они проявляют себя на поле», – сказал Моуринью.

Стоит отметить, что Моуринью не раз высказывал свое недовольство игрой Марсьяля. 21-летний француз готов покинуть «МЮ» ближайшим летом по этой причине.