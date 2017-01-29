«Вест Хэм» согласился продать Пайета в «Марсель» за 30 миллионов

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет продолжит карьеру в «Марселе». «Молотобойцы» согласились продать футболиста во французский клуб за 30 миллионов евро. Сам хавбек подпишет контракт на 4,5 года.

По информации Telefoot, 29-летний игрок прилетит сегодня в Марсель, после чего пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Пайет принял участие в 22-х встречах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами.

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