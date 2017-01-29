Анри считает, что АПЛ нуждается в видеоповторах из-за ошибок судей

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что в чемпионате Англии необходимо ввести видеоповторы. По его мнению, ошибки судей влияют на чемпионскую гонку в АПЛ.

«В конце прошлой недели было нарушение на Стерлинге. Как судья мог не увидеть его? Почему «Халл Сити» не дали пенальти, когда фолил Алонсо? Почему не зафиксировали офсайд у Косиельни?

«Челси» и «Арсенал» могли потерять очки, а «Манчестер Сити» одержал бы победу. Все это влияет на чемпионскую гонку. Судьям нужна помощь. Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают. АПЛ необходим еще один арбитр, который сидел бы перед экраном телевизора и принимал решения, а затем передавал их на поле», – сказал Анри.