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  • Анри считает, что АПЛ нуждается в видеоповторах из-за ошибок судей

Анри считает, что АПЛ нуждается в видеоповторах из-за ошибок судей

29 января 2017, 12:22
11

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что в чемпионате Англии необходимо ввести видеоповторы. По его мнению, ошибки судей влияют на чемпионскую гонку в АПЛ.

«В конце прошлой недели было нарушение на Стерлинге. Как судья мог не увидеть его? Почему «Халл Сити» не дали пенальти, когда фолил Алонсо? Почему не зафиксировали офсайд у Косиельни?

«Челси» и «Арсенал» могли потерять очки, а «Манчестер Сити» одержал бы победу. Все это влияет на чемпионскую гонку. Судьям нужна помощь. Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают. АПЛ необходим еще один арбитр, который сидел бы перед экраном телевизора и принимал решения, а затем передавал их на поле», – сказал Анри.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал Манчестер Сити Анри Тьерри
Комментарии (11)
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Михас007
1485683128
давно пора
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Lev Aleks
1485683976
может они хоть к кому то прислушаются)давно пора это сделать.
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BURNIK
1485685064
Не только АПЛ
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485687434
Кому как не Анри это знать...все прекрасно помнят его результативный наглый бессовестный пас рукой
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kazak1975
1485700752
Этот негр в 2010 в матче с Ирландией руками играл.
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Par Mezan
1485705071
Превратим футбол в затяжную видеоигру! С трибуналом и палачом.
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hunta
1485759704
Это проблема всего футбола.., давно пора вводить видеоповторы.
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Lev Aleks
1485762691
Всё можно сделать как в хоккее примерно, если главный не уверен, специально обученный человек на бровке(или где он там будет тусить) в течении минуты сообщает справедливое решение после видео повтора.
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