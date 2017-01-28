Клопп назвал «спектаклем» поражение от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от матча 1/16 Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:2). Специалист взял на себя ответственность за поражение, а игру своих подопечных назвал «спектаклем».

«Мы сделали много изменений в сравнении с прошлым матчем, но многие игроки сыграли не так, как мы хотели. Мы должны были играть до последней минуты, но команда провалила первый тайм, мы были слишком статичны, нам не хватало свободы.

Второй тайм мы провели лучше, имели несколько возможностей для взятия ворот. Но важно отметить, что соперник мог победить крупнее. Игроки хорошо себя чувствуют после таких результатов. Но я отвечаю за состав и чувствую себя ответственным за этот «спектакль» на поле. Я думал, что мы проведем игру лучше, но думать об этом должны были все. Это была важная игра для нас, и очевидно, что мы ее провалили», – заявил Клопп.