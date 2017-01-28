Мутко сообщил о трудностях переговоров с бразильцами по поводу товарищеского матча со сборной России

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о ходе переговоров с бразильской стороной относительно проведения товарищеского поединка со сборной России в июне нынешнего года. Также он подчеркнул, что реконструкция «Лужников» может не быть полностью завершена к Кубку конфедераций.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем.

«Лужники» построить успеют, строительство идет даже с опережением графика, речь может идти о благоустройстве, но не будем забегать вперед. В ближайшие дни мы с руководством города рассмотрим все вопросы. Мы хотели сыграть с бразильцами, конечно, перед Кубком конфедераций, но... В целом к Кубку конфедераций стадион не нужен, поэтому рассмотрим все нюансы в ближайшее время и примем решение», – сказал Мутко.