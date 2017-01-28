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«Динамо» рассчитывает летом приобрести Панченко у ЦСКА

28 января 2017, 15:19
10

«Динамо» рассчитывает на то, что клубу удастся выкупить трансфер нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА по окончании текущего сезона, сообщил начальник селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин. Напомним, что арендный договор включает в себя подобный пункт.

27-летний игрок перебрался в «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше ФНЛ он провел 20 поединков, записав на свой счет 15 голов и одну результативную передачу. Ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Локомотив».

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», – сказал Голубин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (10)
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shinnik
1485606126
Шойгу рассудит)
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Gullit 76
1485607734
Выкупайте это его команда!
Ответить
Аид666
1485608254
Вместе с Траоре, пожалуйста...
Ответить
vladimir-7
1485609302
Но ЦСКА может и не продать К.Панченко вообще.
Ответить
polyshuk23
1485612674
А почему зимой не купить Панчу,а только летом ?
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Igor Belousov
1485618393
оставайся в цска
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