«Динамо» рассчитывает летом приобрести Панченко у ЦСКА

«Динамо» рассчитывает на то, что клубу удастся выкупить трансфер нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА по окончании текущего сезона, сообщил начальник селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин. Напомним, что арендный договор включает в себя подобный пункт.

27-летний игрок перебрался в «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше ФНЛ он провел 20 поединков, записав на свой счет 15 голов и одну результативную передачу. Ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Локомотив».

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», – сказал Голубин.