Судьба Будковского в «Анжи» решится в течение двух дней

Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского, проведшего первую часть сезона на правах аренды в «Анжи», сообщил, что судьба игрока в махачаклинском клубе будет решена на днях. Ранее 24-летний игрок продлил контракт с «горняками» на 3,5 года.

«Он продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С «Анжи» переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться», – сказал Шаблий.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Будковский отметился тремя голами в 17-ти матчах.