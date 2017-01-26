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    Фердинанд определил основополагающую тройку игроков «Манчестер Юнайтед» на финиш сезона

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал имена игроков, которые, по его мнению, будут играть основную роль в команде на финише сезона.

    «Думаю, многое в игровом плане манцунианцев будет строиться на Поле Погба, Златане Ибрагимовиче и Генрихе Мхитаряне. Это три игрока, которые способны добиться результата, то есть, чтобы команда попала в первую четверку чемпионата. Надеюсь, клубу это удастся сделать», – заявил Фердинанд.

    «Манчестер Юнайтед» после 22 туров занимает в чемпионате АПЛ шестое место.

    Источник: Tribalfootball

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    26.01.2017 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 января 2017, 15:20

      удастся обязательно, Сити хромает, Ливерпуль тоже, Арсенал и так и сяк) главное не транжирить моменты, а забивать всё, что предоставляется

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