Фердинанд определил основополагающую тройку игроков «Манчестер Юнайтед» на финиш сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал имена игроков, которые, по его мнению, будут играть основную роль в команде на финише сезона.

«Думаю, многое в игровом плане манцунианцев будет строиться на Поле Погба, Златане Ибрагимовиче и Генрихе Мхитаряне. Это три игрока, которые способны добиться результата, то есть, чтобы команда попала в первую четверку чемпионата. Надеюсь, клубу это удастся сделать», – заявил Фердинанд.

«Манчестер Юнайтед» после 22 туров занимает в чемпионате АПЛ шестое место.