Черчесов: «Остаюсь на неделю в ОАЭ, а потом еду в Турцию и Испанию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о цели своего визита в ОАЭ.

Напомним, что специалист побывал на товарищеском матче между «Краснодаром» и «Пахтакором» (1:0).

«Команды потихоньку втягиваются. Здесь работает не только «Краснодар», но и «Спартак». Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.

Матч «Краснодара»? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах», — сказал Черчесов.