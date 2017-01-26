Черчесов: «Остаюсь на неделю в ОАЭ, а потом еду в Турцию и Испанию»

Давай , давай Стасик , покатайся за чужой счёт , можно ещё в Штаты ! Франция , Англия ! - до Кубка Федераций время есть - а там , надеюсь тебя выгонят ! потому что до тренера сборной нужно хоть что нибудь достигнуть.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о цели своего визита в ОАЭ.
Напомним, что специалист побывал на товарищеском матче между «Краснодаром» и «Пахтакором» (1:0).
«Команды потихоньку втягиваются. Здесь работает не только «Краснодар», но и «Спартак». Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.
Матч «Краснодара»? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах», — сказал Черчесов.