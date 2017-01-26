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    Черчесов: «Остаюсь на неделю в ОАЭ, а потом еду в Турцию и Испанию»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о цели своего визита в ОАЭ.

    Напомним, что специалист побывал на товарищеском матче между «Краснодаром» и «Пахтакором» (1:0).

    «Команды потихоньку втягиваются. Здесь работает не только «Краснодар», но и «Спартак». Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.

    Матч «Краснодара»? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах», — сказал Черчесов.

    Источник: YouTube

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    26.01.2017 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      serhz 26 января 2017, 17:41

      Давай , давай Стасик , покатайся за чужой счёт , можно ещё в Штаты ! Франция , Англия ! - до Кубка Федераций время есть - а там , надеюсь тебя выгонят ! потому что до тренера сборной нужно хоть что нибудь достигнуть.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 января 2017, 12:36

      Не стесняйся, Слава,
      Катайся.
      Пока возможность есть - наслаждайся.
      С тобой или без тебя сборная сыграет,
      А как? Хрен его знает...

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